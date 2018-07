Briga em complexo de Velloso deixa 1 morto e 2 feridos Uma pessoa morreu baleada e outras duas ficaram feridas após uma briga durante um jogo na noite desta quinta-feira, 5, no Velloso Sport Center, em Araras, interior de São Paulo. O complexo de quadras de futebol pertence ao ex-goleiro do Palmeiras Velloso. Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, após um briga entre pessoas que jogavam futebol, um dos envolvidos saiu e voltou armado ao local.