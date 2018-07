Briga em escola termina em morte de adolescente no RJ Uma briga em uma escola terminou com a morte da adolescente Thamires de Paiva Miranda, de 15 anos, na noite de ontem, em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. O motivo foi uma discussão com uma colega. A confusão entre as jovens envolveu os namorados. Um deles se vingou com a ajuda de homens armados, que foram até a casa de Thamires e atiraram com pistolas e um fuzil contra a menina e o namorado dela, que escapou ileso.