Briga em futebol infantil acaba em morte no Paraná Uma mulher morreu e dois homens ficaram feridos depois de uma confusão por um suposto erro de arbitragem em uma partida de futebol infantil, no sábado, em Cascavel, no oeste do Paraná. Os jogadores tinham entre 8 e 11 anos e a partida era válida pelo 1º Campeonato Municipal de Futebol para Menores. O acusado da agressão é o bandeirinha do jogo, Wilson Aparecido Padilha, que é aguardado para depoimento hoje.