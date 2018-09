Briga em presídio deixa dois mortos no Recife Dois detentos do Presídio Aníbal Bruno, no Recife (PE), foram assassinados na madrugada de hoje dentro de uma cela do pavilhão F. Valdir José da Silva e Igor Percival Fernandes da Silva, ambos com 25 anos e acusados de homicídio, teriam deixado sua cela e tentado roubar objetos de outros detentos. Houve briga entre eles e os dois foram assassinados a golpes de foice, além de terem os corpos parcialmente queimados.