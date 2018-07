Briga entre usuários de droga pode ter causado incêndio

Segundo o bombeiros, os moradores da comunidade disseram que as chamas tiveram início com uma discussão entre usuários de droga. A Polícia Civil afirmou que uma investigação deve acontecer no 77º Distrito Policial (Santa Cecília), delegacia da região, acompanhada pelo Departamento de Polícia Judiciária da Capital (Decap).

A Defesa Civil estima que 80 barracos foram consumidos pelas chamas e 300 pessoas afetadas. Os engenheiros do órgão devem avaliar o Viaduto Orlando Murgel para concluir quanto tempo a via continuará interditada.

Moradora a mais de cinco anos da comunidade, Gislaine dos Santos salvou uma televisão e o aparelho de micro-ondas. Ela disse que saiu para levar seus dois filhos, um menino de quatro anos e uma menina de dois, até uma creche da região e quando voltou para casa o incêndio já consumia parte da favela. "Acordei o meu marido e saímos correndo só com as roupas do corpo. Ele conseguiu pegar a TV e o micro-ondas, mas foi só isso, todo o resto está queimado. Perdemos um guarda-roupas novo e também a beliche das crianças que ainda nem pagamos", lamentou. "E ainda temos que ficar de olho no pouco que conseguimos salvar porque é fácil de alguém roubar", disse.

A intensidade do fogo exigiu o bloqueio do Viaduto Orlando Murgel, conexão entre a Avenida Rio Branco e a Avenida Rudge. A CET não soube precisar o número de vias, mas todas as ruas do entorno da comunidade tem o tráfego de veículos bloqueado, segundo a companhia. A alça da Marginal do Tietê para a Ponte da Casa Verde também tem bloqueio com o objetivo de manter o fluxo na Avenida Rudge.

A ocorrência também interferiu na circulação dos transportes públicos. A SPTrans informou que 17 linhas de ônibus tem o percurso alterado para desviar da região de risco. Duas linhas da CPTM foram interrompidas: os trens da Linha 8-Diamante tiveram circulação interrompida entre as estações Júlio Prestes e Barra Funda. Já a linha 7-Rubi parou na Estação Barra Funda, onde é possível fazer transferência para o metrô. A assessoria de imprensa do Metrô informou que no horário de pico, todos os trens estarão em circulação para atender o aumento de demanda. O incêndio, segundo eles, não interfere na circulação do Metrô.