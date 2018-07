Briga fora de estádio da NFL deixa 4 esfaqueados nos EUA

A briga ocorreu na área externa do estádio Sports Authority Field, em Denver, no Estado do Colorado, onde as equipes Denver Broncos e San Diego Chargers se enfrentavam.

Três dos homens esfaqueados estão sob custódia, conscientes e falando, e uma possível quarta vítima fugiu do local, informou o porta-voz do departamento de polícia local Steve Warneke.

O incidente foi testemunhado por torcedores que deixavam o estádio, disse a polícia, sem fornecer detalhes sobre a confusão.

O Chargers derrotou o Broncos por 27 x 20, aumentando suas chances de chegar aos playoffs e impondo ao Denver a primeira derrota em casa na atual temporada.

A briga acontece na sequência de uma série de episódios recentes de violência em estádios de futebol americano nos Estados Unidos.

Em dezembro, um homem morreu após uma briga em frente ao estádio Arrowhead, em Kansas City, no Estado do Missouri, durante partida entre o Kansas City Chiefs e o Denver Broncos.

(Reportagem de Eric M. Johnson)