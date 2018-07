Briga na frente de escola termina com 1 baleado em SP Uma briga entre dois jovens em frente a uma escola terminou com um deles baleado, no fim da noite de ontem, no Jardim Glória, região da Vila Mariana, na zona sul de São Paulo. O motivo do desentendimento seria uma adolescente, de 16 anos, namorada de um deles. Baleado na perna, Rafael Barbosa dos Santos, de 20 anos, foi levado ao hospital. Amaro Luís Menezes Júnior, de 21 anos, armado com um revólver calibre 22, foi preso e encaminhado ao 5º Distrito Policial (DP), da Aclimação.