Briga por pipa acaba em morte de adolescente em SP

O adolescente Rafael da Costa Barreto morreu na noite da terça-feira, 6, na Santa Casa de Fernandópolis, município do interior de São Paulo. Ele estava internado desde o dia anterior após ser espancado por dois menores enquanto soltava pipa na quadra do Conjunto Habitacional Sergio Cavarini. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), uma briga causada pelo corte da linha da pipa motivou a agressão. Rafael empinava a pipa quando outros dois garotos cortaram a linha. Então, o adolescente, de 16 anos, começou a discutir com os meninos, que o atingiram com socos. Dois amigos tentaram ajudar Rafael, mas também foram agredidos, sem gravidade. A vítima sofreu traumatismo craniano e permaneceu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) até o fim da noite de terça, quando morreu, informou o hospital.