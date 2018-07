Brigada Militar confirma 180 mortes em incêndio A Brigada Militar confirmou, em entrevista coletiva concedida no Ginásio Municipal de Santa Maria na manhã deste domingo, a morte de pelo menos 180 pessoas no incêndio que atingiu a boate Kiss em Santa Maria, região central do Rio Grande do Sul. O número corresponde apenas aos corpos que estão no ginásio municipal, e não considera as vítimas que seguem na boate ou que foram levadas para os hospitais da região e morreram em atendimento.