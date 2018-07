Brigada Militar prende 450 durante carnaval no RS Operação da Brigada Militar (BM, a Polícia Militar gaúcha) prendeu durante o carnaval no Rio Grande do Sul 450 pessoas por vários tipos de delitos, segundo balanço final divulgado hoje. A operação foi realizada em todo o Estado e teve como foco o combate à criminalidade, de acordo com os índices de ocorrências de cada localidade.