Brigitte Bardot é multada em R$ 39 mil por incitar ódio racial

Um tribunal francês multou a atriz Brigitte Bardot em US$ 24 mil (R$ 38,9 mil) por incitação ao ódio contra a comunidade muçulmana da França. A pena se refere a uma carta que Bardot escreveu em 2006 ao então ministro do Interior francês Nicolas Sarkozy, e posteriormente publicou em seu website. Na carta, a atriz, que se tornou ativista pelos direitos dos animais, criticava os muçulmanos por "atordoarem" os bichos antes de sacrificá-los para as festividades do Eid ul-Adha. "Estamos cansados de ser manipulados por toda esta população que nos destrói e destrói nosso país ao impor seus costumes", disse a atriz na carta. Direito de protestar Bardot, que está com 73 anos e sofre de artrite, não esteve no tribunal para ouvir a sentença. Ela escreveu ao juiz dizendo que tinha "o direto de protestar pelo bem-estar dos animais". "Eu não vou me calar enquanto não conseguir banir o atordoamento dos animais", disse a atriz em uma carta enviada ao tribunal. Esta é quinta vez que a Brigitte Bardot, símbolo sexual nos anos 60, é punida por suas declarações contra a comunidade muçulmana na França. Em 2004, Bardot foi multada em 5 mil euros por incitações racistas em seu livro Un Cri Dans le Silence ("Um Grito no Silêncio", em tradução literal). A França abriga a maior população muçulmana da Europa, com 5 milhões de habitantes. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.