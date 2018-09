Brincadeira com pólvora deixa 46 feridos na Bahia Tradição centenária nos festejos juninos de Cruz das Almas (BA), 146 quilômetros a oeste de Salvador, a chamada "guerra de espadas" - desafio com uso de artefatos feitos com bambu, pólvora e limalha de ferro - já faz vítimas na cidade. Mesmo com o uso do equipamento restrito por lei apenas para os dias 23 e 24 (em áreas específicas do município), os artefatos feriram 46 pessoas entre a tarde e a noite de ontem, na praça central da cidade, quando foi realizado o casamento matuto, evento com duas décadas de tradição.