Brincadeira em escola intoxica cem crianças Mais de cem alunos foram intoxicados na tarde de ontem em uma escola estadual de Ibiraci, no sul de Minas Gerais, após um grupo de estudantes ter jogado "pó de mico" no ventilador de uma das salas. As aulas foram interrompidas para que 90 crianças fossem medicadas no hospital - algumas tiveram de receber doses de antialérgicos.