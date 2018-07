Brincando de ser Clarice Lispector

Ricos em significados, densos em emoções, arrebatadores em sinceridade. Como toda a obra de Clarice Lispector, assim são também os livros que ela escreveu destinados ao público infantil. Em cartaz em São Paulo até o dia 28, depois de temporada no Rio, A Mulher Que Matou os Peixes e Outros Bichos é espetáculo de teatro que consegue ser fiel à grande autora e ao mesmo tempo ser contemporâneo na linguagem cênica.

Veja também:

Mais no blog Pecinha É a Vovozinha

A diretora Cristina Moura enche o palco de brincadeiras, do primeiro ao último minuto. Personagens brincam de muitas coisas: dançar, apostar corrida, adivinhações, imitações, até de dormir e, sobretudo, de contar histórias. Sem ranço retrô de quintal de antigamente. É proposta moderna, com DJs, guitarras, bateria, telões e iluminação de impacto (assinada por Enrique Diaz).

A adaptação dos contos de Clarice, com dramaturgia de Isabel Muniz, além desse alto astral, é de uma delicadeza emocionante, principalmente quando os bichos da história morrem. Falar de morte para crianças sempre foi um tabu. Aqui, o tema flui sem pieguismo nem grosserias, de forma cuidadosa. Tudo isso sem abandonar trechos literais do livro de Clarice.

O cenário é de um branco forte, que estoura na cara do público desde a entrada no auditório do Sesc Paulista. Mari Stockler, a cenógrafa e diretora de arte, deixou que a cor viesse nos figurinos, nos acessórios. Decisão acertada. As projeções nos telões são muito bem utilizadas. O peixe projetado na roupa da atriz depois que ela conta que engoliu o bichinho do aquário é o ponto alto dessa interação. Mas tem também uma galinha voando pela cidade grande, a multiplicação de baratas, balões, as nuvens quando os cães Max e Bruno se encontram no céu. Tudo com vídeos criados por Paola Barreto e Andrea Capella.

O figurino de Marcelo Olinto é lúdico e brincalhão. Casa coerentemente com a proposta da peça. Parece que estamos em um quarto desajeitado, bagunçado, e que as crianças brincam de se vestir com o que há no armário. São peças superpostas no corpo de cada ator: saias, calças, fusôs, bermudões, camisetas. Curioso como esse espetáculo remete a outro, montado em São Paulo pela Cia. Delas, em 2001, com direção de Ulisses Cohn, Quase de Verdade, baseado nos mesmos textos de Lispector.

Além da cena do peixe projetado na roupa da atriz, há outras que são antológicas. Como as meninas disputando quem é a princesa mais bela, mais rica, relembrando todas as princesas famosas. É de um incrível potencial de empatia com a garotada. Outra cena, logo no início, de uma inteligência sutil, é quando a atriz delineia a fachada de uma casa no chão do palco, com fita crepe colorida, e deixa por último a porta. Só quando ela faz (desenha) a porta é que o espetáculo começa. Um convite (de sutileza criativa) pra gente entrar.

A trilha, com canções singelas, tem força para sobreviver fora do palco. A canção para a macaca Lisette, que acaba de morrer, é o retrato de amor entre gente e bicho. A direção musical de Lucas Marcier, Fabiano Krieger e Felipe Rocha acertou também na decisão de usar a música para recepcionar a plateia.

O trio de atores - Mariana Lima, Renato Linhares e Luciana Fróes - dá conta do recado com propriedade, frescor e cara de novidade. Não caem na linguagem tatibitate, mas são crianças quando é pra ser criança e bons adultos na hora de ser Clarice Lispector.

Serviço

A Mulher que Matou os Peixes... e Outros Bichos. 50 min. Rec. da produção: livre. Rec. do Guia: a partir de 6 anos. Sesc Avenida Paulista (122 lug.). Av. Paulista, 119, 3179-3700. Sáb. e dom., 16h. R$ 12. Até 28/3