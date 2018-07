Brinquedo 'certo' ajuda no aprendizado, diz especialista

Guardadas as devidas proporções, um brinquedo é como um remédio: é preciso vir com bula que tenha indicações de uso, embalagem clara sobre o que traz em seu conteúdo, ser empregado no momento certo e, em caso de dúvidas, ter alguém para pedir esclarecimentos. A analogia, de um especialista em educação e defensor da importância do brincar, fica como dica e alerta para os pais escolherem o brinquedo ''certo'', que ajuda no desenvolvimento infantil. "Todos os brinquedos bons têm na embalagem, e dentro dela, uma verdadeira bula com as indicações de faixa etária, explicações sobre a forma de usar e interagir com a criança e quais aspectos cognitivos ou motores ele pode estimular", explica o especialista em inteligência e cognição Celso Antunes, da Associação Internacional pelos Direitos da Criança Brincar, da Unesco. "É importante ainda conversar com a criança, para que ela saiba a importância do que está recebendo." Dadas as orientações gerais, outro aspecto muito importante é comprar o brinquedo apropriado para cada idade. Querer pular etapas pode prejudicar a criança, já que ela receberá estímulos para os quais não está preparada. Além disso, perderá a oportunidade de desenvolver as habilidades correspondentes à sua idade. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.