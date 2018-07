Bristol-Myers supera projeções de lucro e vendas

A empresa disse nesta sexta-feira que teve lucro de 726 milhões de dólares, ou 0,44 dólar por ação, no quarto trimestre. Isso se compara aos 925 milhões de dólares, ou 0,56 dólar por papel, no mesmo período um ano antes, quando a Bristol-Myers registrou uma grande baixa contábil por uma fracassada droga para hepatite C.

Excluindo itens especiais, a fabricante de medicamentos teve lucro de 0,51 dólar por ação, muito acima da estimativa média entre analistas de 0,43 dólar por papel, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

A receita global da companhia subiu 6 por cento para 4,44 bilhões de dólares, acima das expectativas de Wall Street de 4,3 bilhões de dólares.

(Por Ransdell Pierson)