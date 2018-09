Britânica cria saco de vômito para boda real

Na Grã-Bretanha, a artista gráfica Lydia Leith criou um souvenir inusitado para marcar o casamento do príncipe William com Kate Middleton: sacos de vômito.

Lydia começou a fabricar os sacos estilizados para atender aqueles que se sentirem enjoados com toda a euforia em torno do casamento de William, segundo na linha de sucessão do trono britânico.

Os sacos são produzidos nas cores da bandeira britânica

Uma semana após o lançamento do produto na internet, os pedidos explodiram. As encomendas vieram de diferentes partes do mundo.

Os sacos de vômito são produzidos nas cores da bandeira da Grã-Bretanha: branco, azul e vermelho.

