Britânica de 16 anos acampa em freezer antes de missão inédita no gelo

A inglesa Amelie Hempleman-Adams treina em um frigorífico para se tornar a mais jovem a esquiar até o polo sul.

A menina de 16 anos acampa dentro do freezer de um supermercado, em temperaturas de -26º C. Na Antártida, a temperatura pode descer aos 60º negativos.

Ela diz que leva muito chocolate e comidas desidratadas, que ficam prontas com água.

Seu pai, David Hempleman-Adams é um dos maiores exploradores do mundo. Ele foi o primeiro a atingir os polos geográficos e magnéticos do sul e do norte além de escalar os picos mais altos de todos os continentes, no chamado Grand Slam da aventura.

Agora, dentro de uma semana, sua filha mais nova é quem dará os primeiros passos rumo a Antártida e aos livros de recordes.