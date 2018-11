Britânica de 26 anos é condenada por sexo com garoto de 14

Uma britânica de 26 anos e mãe de dois filhos foi condenada a três anos de prisão em regime fechado após ter sido encontrada pelo noivo nua na cama com um garoto de 14 anos.

Um tribunal da cidade de Leicester, no centro da Inglaterra, considerou Susanne Louise Divers culpada por oito acusações de atividade sexual com menor de idade entre dezembro de 2009 e fevereiro deste ano.

O nome da mulher foi incluído numa lista de criminosos sexuais, e ela foi proibida de trabalhar com crianças pelo resto da vida. Divers também não poderá manter nenhum tipo de contato com garotos com menos de 16 anos sem supervisão.

A mulher teria conhecido o adolescente durante uma festa no ano passado e passado a encontrá-lo secretamente.

Apesar disso, o adolescente revelou o relacionamento para amigos e anunciou em seu perfil no Facebook: "Tenho a melhor garota do mundo".

O noivo de Divers chegou a denunciar o caso após descobrir mensagens e fotos trocadas entre ela e o menor, mas Divers então negou tudo e avisou ao garoto que não queria mais vê-lo.

Na ocasião, a mulher chegou a receber um aviso da polícia para se manter longe do menor.

O relacionamento teria sido retomado após o adolescente ter tentado se matar.

Segundo as informações relatadas durante o julgamento, o menino faltava com frequência à escola para se encontrar com Divers, até que no dia 2 de fevereiro o noivo dela, ao voltar mais cedo do trabalho, encontrou os dois nus na cama.

A advogada de defesa de Divers, Barbara McDonnell, afirmou que a mulher havia perdido a guarda de seus dois filhos, de seis e oito anos, de um relacionamento anterior.

"É muito incomum ver uma mulher enfrentando acusações de atividades sexuais ilegais. Ela assume a inteira responsabilidade por suas ações e não tenta jogar a culpa nele", afirmou.