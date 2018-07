Britânica de dieta morre por tomar água em excesso

Uma britânica de 40 anos morreu depois de beber água em excesso como parte de uma dieta de emagrecimento. O caso foi parar na Justiça, que considerou a morte "acidental" e inocentou a empresa responsável pela dieta. Jacqueline Henson, que pesava 89 kg, passou três semanas seguindo a dieta LighterLife, que sugere o consumo de 4 litros de água por dia, além de 530 calorias diárias (25% do que é recomendado normalmente para as mulheres). Segundo seu marido, Brian Henson, ela estava "nas nuvens" depois de ter perdido 5,4 kg na primeira semana. Mas uma noite, após ter tomado 4 litros de água em um período de duas horas, Jacqueline perdeu os sentidos e não reagiu a tentativas de ser reanimada. Ela morreu no dia seguinte, vítima de um edema (inchaço) cerebral. 'Acidente' Uma corte da Grã-Bretanha inocentou a empresa por trás da dieta radical à base de água. Uma representante da LighterLife disse ao juiz que a dieta é direcionada a pessoas que estão com mais de 20 kg de excesso de peso e que a recomendação é de se consumir 4 litros de água em pequenas quantidades ao longo do dia. A porta-voz lamentou o ocorrido com Jacqueline, mas disse se tratar de um "trágico acidente", pois ela teria sido orientada sobre como seguir a dieta. A empresa tem um faturamento anual de 18 milhões de libras e diz ter ajudado pelo menos 60 mil pessoas a perder peso. Jacqueline, mãe de cinco filhos, decidiu seguir a dieta após ter visto um anúncio na televisão. Em abril, um programa da BBC entrevistou outras mulheres que afirmaram ter tido problemas como interrupção da menstruação, queda de cabelo e intoxicação após terem adotado o regime da LighterLife. Após o incidente, o Instituto Nacional de Excelência Clínica da Grã-Bretanha reforçou a recomendação de que dietas radicais de baixa caloria não devem ser seguida por mais de 12 semanas e que precisam ser acompanhadas por um médico. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.