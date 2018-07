Britânica é condenada a fuzilamento por tráfico na Indonésia

Uma britânica de 56 anos foi condenada à morte por pelotão de fuzilamento na Indonésia por tráfico de drogas.

Lindsay Sandiford, que já é avó, foi presa em maio de 2012 pela polícia da Ilha de Bali com 4,8 kg de cocaína na bagagem, após passar por uma inspeção no aeroporto.

Sandiford vinha de Bangcoc, na Tailândia, quando foi presa. Ela alega que foi obrigada a levar as drogas para Bali.

A condenação da britânica gerou surpresa, já que os promotores tinham recomendado uma sentença de 15 anos de prisão.

Os juízes do caso afirmaram que não havia circunstâncias atenuantes do caso de Sandiford e ela parecia não se importar com as consequências de seus atos.

De acordo com os magistrados, a britânica causou sérios danos à imagem de Bali como um destino turístico e do programa antidrogas do governo.

Segundo a correspondente da BBC em Jacarta Karishma Vaswani, Sandiford parecia chocada depois da leitura do veredito e cobriu a cabeça com uma echarpe para esconder o rosto das câmeras.

Os advogados da britânica disseram que é muito raro os juízes determinarem um veredito mais severo do que o pedido pela promotoria e acrescentaram que vão entrar com recurso contra a decisão.

Tráfico

Sandiford foi presa com outros três britânicos, Paul Beales, Rachel Dougall e Julian Ponder.

Ainda em 2012, Beales foi sentenciado a quatro anos de prisão por posse de drogas. Já Dougall foi condenada a um ano de prisão por ocultação de ato criminoso.

O julgamento de Julian Ponder, acusado de posse de drogas, ainda está em andamento.

A ONG de defesa dos direitos humanos britânica Reprieve, que está acompanhando o caso de Sandiford, disse que ela foi "alvo de traficantes de drogas, que exploraram sua vulnerabilidade e ameaçaram os seus filhos".

A Indonésia possui uma das legislações antidrogas mais duras do mundo.

Mais de 140 pessoas foram condenadas à morte por esse crime no país, sendo um terço desse grupo formado por estrangeiros. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.