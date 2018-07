Britânica é condenada por sexo com garoto de 12 anos

A britânica Angela Sullivan, de 36 anos, foi condenada nesta terça-feira a nove anos de prisão por manter relações sexuais com um garoto de 12 anos.

Moradora da cidade de Middlesbrough, no norte da Inglaterra, Sullivan foi acusada de ter feito sexo quase 200 vezes com o menino.

De acordo com a promotoria, Sullivan, mãe também de um garoto de 12 anos, começou o relacionamento com o menor em uma festa de ano novo, em janeiro do ano passado.

Quando a polícia a prendeu, em outubro, ela encontrou no diário da mulher estrelas desenhadas em menções de 191 encontros, que indicariam que em cada uma dessas vezes ela fez sexo com o garoto.

Vodka

Segundo o promotor Richard Bennett, na festa de Ano Novo, a desempregada Sullivan ofereceu bebidas alcoólicas ao menor.

O menino, que não foi identificado por motivos legais, disse que consumiu dez garrafas de uma bebida com vodka e que ficou "bem bêbado" na festa, quando a mulher fez sexo com ele.

A promotoria disse que Sullivan cultivou o relacionamento, comprando presentes para deixar a vítima feliz. Ela até deu ao garoto um par de tênis como retribuição quando ele dormiu com ela pela centésima vez.

"Angela Sullivan claramente explorou e tirou vantagem de um garoto vulnerável e aproveitou-se do fato de ter um contato mais próximo com ele, já que ele era amigo do seu filho", afirmou o inspetor de polícia John Wrintmore. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.