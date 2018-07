Britânica faz luminárias com estômagos de carneiro

Uma artista britânica está transformando estômagos de carneiro, comprados no açougue por apenas cinco libras (cerca de R$ 15), em luminárias, que são vendidas por pelo menos 250 libras (aproximadamente R$ 750). A idéia da artista Julia Lohmann ao criar os objetos é estimular as pessoas a pensar mais na relação que elas têm com os animais, em vez de apenas consumir suas carnes e peles. "Quando as pessoas vêem o trabalho e descobrem do que é feito, ficam chocadas porque é um objeto bonito. Queria que as pessoas se perguntassem, por que ter tanto nojo de um estômago? Por que podemos usar o couro de um animal, comer um músculo dele, mas do estômago temos nojo? Não faz sentido," diz a artista. As luminárias de Julia serão exibidas na tradicional loja Liberty's, em Londres. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.