Britânica Icap demite 50 funcionários no Brasil, dizem fontes

O corte, que atinge cerca de 20 por cento do quadro de funcionários da Icap no Brasil, foi feito nos escritórios de São Paulo e Rio de Janeiro na noite de quinta-feira, marcando o primeiro movimento da corretora para reestruturar a operação brasileira.

"(A operação brasileira) tem sido frustrante, para não dizer algo pior", disse o presidente-executivo da Icap, Michael Spencer, na semana passada.

Spencer disse que as perdas das operações brasileiras ficarão em linha com as do ano passado, mas previu que atingirá o equilíbrio financeiro no próximo ano fiscal.

Analistas afirmaram que o prejuízo da Icap no Brasil no atual ano fiscal deve ser de aproximadamente 12 milhões de libras (18,5 milhões de dólares).

(Por Luke Jeffs)