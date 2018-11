Britânica leva R$ 94 mil por crítica de chefe aos seus seios grandes

Uma britânica ganhou 30 mil libras (R$ 94 mil) na Justiça após processar o chefe por ele ter dito que seus seios eram grandes demais.A ex-agente imobiliária Julie-Ann Reed, de 27 anos, disse ter sido humilhada repetidas vezes por Gerald Probert, que implicava com o tamanho de seus seios.A britânica disse que Probert lhe sugeriu "trocar de roupa ou mudar o tamanho dos seios" e, em certa ocasião, disse que sua blusa "estava ligeiramente aberta entre os dois botões". O advogado de Reed, Terry Falcão, disse que a cliente começou a ganhar menos nos últimos meses do ano passado e não chegou a receber seu salário no Natal."Quando ela reclamou, seu chefe disse que seu namorado deveria pagar suas contas e a demitiu da agência imobiliária", contou Falcão.A briga foi parar em um tribunal do Trabalho de Exeter, no sul da Inglaterra, que há duas semanas deferiu a favor de Julie-Ann.Gerald Probert foi condenado a pagar 30 mil libras por discriminação sexual, demissão injusta e salários não pagos. Ao deixar o tribunal, Reed comemorou a sentença e diz ter sido muito afetada pela humilhação que sofreu."Tive uma crise de auto-estima e sofri de depressão", conta ela.A britânica conseguiu um novo emprego em uma revista local de Exeter e diz ter recuperado a autoconfiança.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.