Britânica que botou anúncio por óvulo em ônibus dá à luz

Uma mulher de 55 anos de idade que havia colocado um anúncio em ônibus londrinos pedindo uma doadora de óvulos deu à luz a um bebê. Linda Weeks e seu marido, Richard, são os orgulhosos pais de Katy, nascida depois de 14 anos de tentativas do casal de conceber um filho. O casal gastou o equivalente a cerca de US$ 4 mil em anúncios antes de encontrar uma mulher desejosa de ajudá-los. "Valeu a pena esperar por ela", disse Weeks em seu blog. Os 50 anúncios foram colocados nos ônibus no dia 19 de março de 2007 - um dia antes do 14º aniversário de casamento dos Weeks, e incluíram uma foto do evento. "Nós nunca seremos Mamãe e Papai a menos que uma mulher maravilhosa de 36 anos ou menos possa nos ajudar doando alguns de seus óvulos", disse o anúncio. "Você é a nossa única chance de felicidade." Na época, a empresa de ônibus havia dito que seu espaço publicitário já havia sido usado para propostas de casamento e votos de feliz aniversário, mas nunca para apelar por óvulos.