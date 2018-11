Britânicas tentam abrir porta de avião em pleno vôo

Um avião da empresa aérea XL Airways teve que fazer um pouso forçado em Frankfurt, depois que duas passageiras britânicas tentaram abrir uma das portas do avião em pleno vôo, segundo informações divulgadas pela polícia alemã neste sábado.As mulheres, de 26 e 27 anos de idade, teriam consumido grande quantidade de álcool no avião e tiveram que ser seguradas em seus assentos até que o avião pousasse na cidade alemã.Elas foram presas e liberadas pela polícia depois de duas horas, informou a polícia de Frankfurt.O avião seguia da ilha grega de Kos para Manchester quando o incidente ocorreu, na quarta-feira.Hartmut Scherer, porta-voz da polícia do Aeroporto Internacional de Frankfurt disse que as mulheres se tornaram violentas com os comissários de bordo, depois que eles se recusaram a servi-las mais álcool.As informações são de que a mulher de 26 anos tentou atingir um comissário com uma garrafa de vodka depois da recusa."As duas mulheres beberam muito álcool a bordo e se tornaram um risco porque causaram alguns problemas", disse Scherer.Segundo o porta-voz da polícia, o piloto decidiu que a melhor opção seria fazer um pouso não programado em Frankfurt para retirar as mulheres do avião."Elas queriam abrir uma porta no avião, mas não conseguiram e alguém da segurança as manteve em seus assentos até o pouso", disse ele.O avião depois seguiu para Manchester com um atraso de duas horas.As mulheres foram interrogadas pela polícia, mas liberadas e autorizadas a voltar para a Grã-Bretanha.Segundo informações da mídia alemã, a empresa aérea iria cobrar delas os custos pelo pouso não programado.Scherer afirmou que a polícia ainda está decidindo se vai apresentar queixas, acrescentando que as mulheres poderiam ser multadas ou obrigadas a pagar indenização.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.