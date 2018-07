Britânico acha pedaço de lenha com rosto do E.T.

Um britânico encontrou um pedaço de lenha com manchas que lembram o rosto do personagem E.T., do filme de 1982.

Ken Dobson, no vilarejo de Chiseldon, no sudoeste da Inglaterra, disse ter achado a curiosa imagem enquanto juntava lenha para acender uma lareira no fim de semana.

O alienígena E.T. é o personagem principal do filme americano "E.T. - O Extraterrestre", dirigido pelo cineasta Steven Spielberg.

"Assim que eu limpei a poeira, eu logo percebi de quem se tratava", disse Dobson, que é fã do filme.

"Ele possui até mesmo o pescoço e o queixo exatamente como do E.T."

Dobson, que tem mais de 70 anos, contou que já estava acabando de cortar madeira com uma motosserra quando percebeu a imagem.

Ele disse que gostaria de manter o pedaço de lenha se ele conseguir achar alguma forma de evitar com que ele se deteriore.

"Muito depende das condições da lenha. Se ela secar demais, ela vai se partir. Mas se conseguirmos secá-la o suficiente, ela não vai se partir. Nesse caso eu gostaria de chamar um profissional para cortá-la em três partes e dar de presente aos meus filhos."