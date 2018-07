Britânico atrai R$ 1,2 mi ao pôr 'toda a vida' à venda no Ebay

Um britânico que decidiu recomeçar do zero após uma separação amorosa já atraiu lances de quase R$ 1,2 milhão depois de colocar "toda a vida" à venda no site de leilões Ebay. Ian Usher, 44, que emigrou para a Austrália seis anos atrás, está vendendo sua casa, seu trabalho em um loja e até seus amigos no país. "Já me enchi da minha vida. Não a quero mais, pode ficar com ela se quiser", escreveu Ian no site Alife4sale.com, em que explica as suas motivações. "Não, não estou contemplando suicídio, vou vender minha vida." O "estilo de vida" de Usher foi colocado à venda neste sábado, e até o fim do domingo já havia atraído uma centena de interessados dispostos a pagar até 1,8 milhão de dólares australianos, ou cerca de R$ 1,2 milhão. O vencedor levará a casa de três dormitórios de Usher em Perth, no oeste da Austrália, e tudo o que ela contém: carro, moto, jet ski, móveis. Além disso, terá direito a passar por um período de testes na loja de tapetes onde Usher trabalha - primeiro, por duas semanas, depois, por três meses e, se tudo der certo, depois de forma permanente. Usher também apresentará o vencedor aos seus amigos. "No dia em que tudo for vendido e resolvido, quero sair pela porta da frente com minha carteira em um bolso e meu passaporte no outro, nada mais", ele disse. "Minha idéia é ir para o aeroporto, perguntar para onde vai o próximo vôo disponível, embarcar e ver para onde a vida me leva a partir daí." O leilão terminará à 1h da manhã do horário brasileiro no dia 29 de junho. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.