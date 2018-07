Britânico cria correio alternativo com bicicleta vitoriana

Um britânico decidiu criar seu próprio serviço de correios, entregando cartas em uma bicicleta vitoriana, na cidade de Bude, em Cornwall, no sudoeste da Grã-Bretanha.

Graham Eccles começou o negócio, depois que o Royal Mail, o correio do país, anunciou um aumento no preço das tarifas.

O serviço de entrega mais rápida passou para 60 pence (R$ 1,70), mas Ecc les decidiu entregar cartas no mesmo dia ou no dia seguinte em sua região por 25 pence por carta (R$ 0,72), menos da metade do preço cobrado pelo Royal Mail.