Britânico de 88 anos estréia nos palcos como bailarino

Um homem de 88 anos fez sua estréia nos palcos como bailarino na noite de domingo, em Ely, no leste da Inglaterra. A estréia de John Lowe aconteceu no teatro The Maltings, durante uma aprensentação da companhia de dança Lantern Dance Theatre Company. Ele dançou A Flor de Pedra, de Prokofiev e Y. Grigorovich. "É maravilhoso e não entendo por que mais homens não fazem o mesmo", disse Lowe. John Lowe começou a dançar aos 79 anos. Avô de 11 netos, ele se interessou pela dança depois que sua filha, Alison, se tornou dançarina profissional. Sapateado Professor aposentado, Lowe começou as aulas de balé em uma escola de dança de sua cidade. "Eu fui até uma escola de dança em uma avenida aqui de Ely e perguntei se poderia fazer aulas de balé e sapateado e eles disseram 'claro que você pode', e eu não parei desde então", disse. "Tenho uma corda em casa que uso para levantar a minha perna mais alto", acrescentou. "Sou sortudo pois não tenho problemas com as coreografias, mas isso é porque eu faço exercícios." "Não há nada de feminino na dança, é preciso ter muito preparo físico para dançar", comentou. "Vejo essas pessoas se aglomerando e se acotovelando para fumar um cigarro - eles deveriam fazer balé", concluiu Lowe.