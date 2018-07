Britânico descobre saldo negativo de R$ 336 bi na conta

Um estudante teve uma surpresa ao consultar seu saldo bancário nesta terça-feira e descobrir que, aparentemente, estava 100 bilhões de libras (aproximadamente R$ 336 bilhões) no negativo. Donald Moffat, um estudante da cidade escocesa de Irvine, disse que sua mulher descobriu pela manhã, usando a internet, que haviam sido feitos dois saques de 50 bilhões de libras em sua conta no banco Barclays. Após entrar em contato com o banco, ele recebeu do Barclays a informação de que havia ocorrido um erro, e que ele já havia sido corrigido. O banco ofereceu ao estudante dez libras (cerca de R$ 34) como compensação pelas ligações telefônicas que ele teve que fazer para resolver o problema. Surpresa "Nós sabíamos que tínhamos um pouco (de dinheiro) sobrando, pois tínhamos checado na noite anterior, antes de sairmos", disse Moffat. "Pela manhã, saí para pegar umas coisas e então, quando voltei, minha conta estava tudo isso no negativo." O escocês disse que espera que o Barclays aumente sua oferta de compensação por causa do estresse que ele teve com a situação. Em um comunicado, o banco reconheceu que houve um "erro técnico que fez com que algumas contas fossem debitadas incorretamente". "O problema foi imediatamente identificado e corrigido em menos de uma hora, e todas as contas de clientes afetadas estão agora mostrando balanços corretos", afirmou o Barclays. "Nenhum cliente vai ter prejuízos por este erro. Nós pedimos desculpas pelo inconveniente que isso causou aos nossos clientes", conclui o comunicado. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.