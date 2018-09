Britânico desenvolve pimenta 'mais picante do mundo'

Empresário diz que descobriu o Infinity Chilli por acaso

Um empresário britânico diz ter desenvolvido a pimenta mais picante do mundo, com uma força cerca de 200 vezes superior à do molho Tabasco ou da pimenta mexicana jalapeño.

A pimenta "Infinity Chilli", cultivada em Grantham, no condado de Linconshire (nordeste da Inglaterra), teve sua força verificada em um teste feito pelo Centro de Cultivos da Universidade de Warwick e aguarda o reconhecimento do livro Guinness World Records.

Os testes indicaram que a Infinity Chilli tem um nível de ardência de 1.176.182 unidades na escala Scoville, criada em 1912 e usada para medir a ardência provocada pelas pimentas.

A pimenta jalapeño, reconhecida como uma das mais picantes, tem um nível entre 2.500 e 8.000 unidades na escala Scoville. A ardência do Tabasco varia entre 2.500 e 5.000 unidades.

O teste coloca a nova variedade à frente até mesmo que a pimenta Bhut Jolokia, que tem um nível de 800 mil na escala Scoville e estaria sendo usada pelo Exército indiano no desenvolvimento de granadas de mão com o objetivo de imobilizar adversários.

Molhos

O responsável pelo desenvolvimentodo Infinity Chilli, Nick Woods, de 38 anos, conta que tudo começou há cinco anos.

O que era um hobby - cozinhar molhos picantes - deu lugar a à empresa de molhos Fire Foods.

Com isso, ele também passou à pesquisa dos ingredientes para suas receitas, incluindo experiências com cruzamentos de diferentes tipos de pimentas.

"Há umas 4 mil variedades de pimentas, e elas são fáceis de cruzar", explica Woods, que disse ter chegado ao Infinity Chilli por acaso.

"Eu sabia (sobre o potencial da pimenta) assim que a vi. Ela se destacava, e quando a cortei podia ver pela casca e pelas sementes que era forte", diz.

Capsaicina

Tecnicamente, a pimenta não é um vegetal, mas uma fruta, do gênero Capsicum.

A ardência vem da substância capsaicina, encontrada em todas as pimentas. Sua ingestão, além de dar sabor aos alimentos, faz o corpo produzir endorfinas, hormônios que provocam sensação de bem-estar.

Apesar do óbvio desconforto imediato - para não dizer agonia total - após a ingestão das pimentas mais picantes do mundo, os médicos dizem não ter descoberto até hoje nenhum efeito colateral negativo do consumo.

Algumas pesquisas indicam que a capsaicina pode ser usada em tratamentos para a dor e há relatos de seu uso para ajudar a reduzir os efeitos colaterais da quimioterapia em pacientes de câncer.

Woods conta que na semana passada tentou provar um de seus Infinity Chillies.

"A pimenta havia sido congelada no ano passado, então pensei que não seria tão forte quanto a pimenta fresca e resolvi experimentar", diz.

"Foi um pouco amedrontador. A queimação na minha língua durou meia hora, e os efeitos não passavam. Em um certo ponto, eu estava me contorcendo de dor e pensando em ligar para o hospital", conta. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.