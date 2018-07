Britânico diz que não dorme há mais de um ano

O britânico Frank Goodwin diz que não consegue dormir desde abril do ano passado.

As crises de insônia começaram no Natal de 2007 e no início ele contornou o problema tomando pílulas para dormir.

Mas, segundo ele, desde 6 de abril do ano passado, nenhum tratamento faz efeito. Frank conta que toda noite vai para cama, mas não consegue cair no sono.

Testes médicos realizados em junho apontaram que em um período de quatro horas, Frank passa apenas uma hora e quarenta e nove minutos acordado.

Mas ele contesta, e diz que o fato de ninguém acreditar nele se tornou um outro problema. Frank conta que as pessoas começam a rir quando ele conta que está sem dormir há mais de um ano.

Ele está em busca de pessoas que já tenham sofrido do mesmo mal na esperança de achar uma cura para sua insônia. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.