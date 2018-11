Britânico e cão sobrevivem a queda de mais de 60 metros

Um britânico de 53 anos e seu cachorro sobreviveram depois de uma queda de mais de 60 metros em um precipício.

A polícia disse que é extraordinário que o homem tenha sofrido apenas algumas fraturas. Ele tentava resgatar o cachorro, que tinha caído primeiro no penhasco.

O homem, que estaria de férias no litoral, foi localizado depois que a Guarda Costeira alertou a polícia de North Yorkshire. Segundo a Guarda Costeira, o homem estava em uma posição estranha no fundo do precipício.

A polícia e a Guarda Costeira mobilizaram um helicóptero de resgate que levou o homem dos rochedos onde ele tinha caído, um local de difícil acesso.

Em seguida, o cachorro também foi salvo, sendo levado em uma maca especial.

O homem foi levado para um hospital nas proximidades e sofreu várias fraturas, entre elas no pulso e em uma das pernas. Mas não está em estado grave.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.