Britânico é condenado à prisão por divulgar fotos explícitas de namorada na web

Um britânico, que divulgou imagens sexuais de sua ex-namorada pela internet através de sites de rede sociais foi condenado a quatro meses de prisão.

Shane Webber, 23 anos, de Nottingham, enviou fotos e detalhes pessoais de Ruth Jeffery, 22 anos, para a família e dela e outras pessoas.

Webber admitiu ser culpado da acusação de assédio.

Ele usou o endereço de e-mail de um amigo para enviar as mensagens com as imagens da ex-namorada, mas foi descoberto como verdadeiro autor do crime pela própria família de Jeffery.

Além da pena de quatro meses de prisão, o juiz Anthony Callaway também determinou uma medida cautelar proibindo Webber de entrar em contato com Ruth Jeffery ou divulgar imagens dela na internet durante cinco anos.

Depois do julgamento, Jeffery afirmou que, mesmo se Webber tivesse recebido a pena máxima para estes casos, seis meses, ela não se sentiria compensada.

"Estou extremamente satisfeita com o resultado. A sentença máxima nunca poderia me compensar pela dor a que ele me submeteu, mas estou satisfeita de poder deixar tudo para trás agora", disse.