Britânico é preso por 'fazer sexo com ovelhas'

Um homem de 27 anos foi preso em um subúrbio de Londres sob suspeita de manter relações sexuais com ovelhas.O caso atraiu a atenção das autoridades do subúrbio de Chislehurst, no sudoeste da capital britânica, a partir de várias denúncias anônimas desde maio.Testemunhas disseram ver um homem molestando os animais e fugindo, normalmente deixando partes de roupas no local.Em junho, dois homens que praticavam cooper perto do local das denúncias procuraram a polícia afirmando ter visto o homem praticando sexo com uma ovelha.Na Grã-Bretanha, manter relações sexuais com animais corresponde ao crime de bestialidade, e pode levar à pena de até dois anos de prisão.O homem foi preso na quinta-feira à noite em sua casa no bairro de Dulwich, também no sudoeste de Londres.Ele também foi preso sob suspeita de carregar drogas com a intenção de fornecimento, disse a polícia.