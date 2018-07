Britânico é processado por ataques com spray de urina

Um homem está sendo processado na Grã-Bretanha por ter contaminado e estragado produtos em dois supermercados usando um spray que continha uma mistura de urina e fezes. Sahnoun Daifallah, de 42 anos, teria ainda usado o spray em uma livraria e em um bar no condado de Gloucester. Segundo a promotoria, os prejuízos dos estabelecimentos chegaram a um valor de 700 mil libras (pouco mais de R$ 2,4 milhões). Mas Daifallah se declarou inocente das quatro acusações por contaminação de mercadorias e duas por danos materiais a propriedades. Testemunhas disseram à corte da cidade de Bristol que, em 14 de maio de 2008, Daifallah foi a um bar na cidade de Cheltenham e perguntou a uma balconista quanto custaria para ele estuprá-la. A polícia foi chamada, mas ele já havia saído do bar quando os policiais chegaram. Segundo as testemunhas, o homem deixou para trás "um rastro de mau cheiro". Ele em seguida, ele foi a uma livraria, onde teria lançado o spray em um banheiro e sobre algumas prateleiras, danificando 706 livros. Dois dias depois, em um supermercado, ele foi notado por outro cliente agindo "de maneira suspeita". A testemunha disse à corte que viu Daifallah lançar o spray em sacos de batatas congeladas e, depois, sobre garrafas de vinho. Segundo ela, as prateleiras ficaram cobertas por um líquido marrom. O supermercado, pertencente a uma das maiores redes britânicas e um dos poucos da região, teve que ficar fechado durante dois dias para limpeza. No mesmo dia, ele foi a outro estabelecimento, onde também foi lançou seu spray sobre vários produtos. O julgamento ainda continua. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.