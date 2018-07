Britânico encontra mensagem que atirou ao mar 23 anos atrás

Um britânico reencontrou uma mensagem que ele tinha jogado ao mar em uma garrafa 23 anos atrás. Donald Wylie tinha 11 anos de idade quando lançou ao mar a carta na praia de Sandside, nas Ilhas Orkney, na Escócia, em 1985. Foto: BBC "Olá! Eu sou um menino de 11 anos de idade, meu nome é Donald Wylie. Minha data de nascimento é 11/9/1972. Estou jogando esta garrafa ao mar na praia de Sandside, Deerness, Ilhas Orkney. Se a pessoa que encontrá-la é muito mais velha que eu, poderia por favor encontrar um garoto da minha idade, se for possível. Muito obrigado" A garrafa foi encontrada durante uma limpeza de verão na praia de West Sands, em Fife, também na Escócia. Os voluntários que faziam a limpeza na praia e encontraram a garrafa - entre eles estudantes e funcionários da Universidade de St. Andrews - começaram, então, a procurar o autor da mensagem. Depois que Wylie foi localizado, a voluntária Mary Stevens entregou a garrafa com a mensagem a seu autor. Respostas Wylie, hoje com 34 anos, disse que, quando era criança, sua mãe o encorajava a escrever mensagens e lançá-las ao mar e que ainda mantém o hábito. "Ao longo dos anos eu recebi algumas respostas, geralmente da Noruega ou da Dinamarca", disse Wylie. "Mas nunca havia recebido uma resposta depois de tanto tempo", afirmou. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.