Britânico faz crowdsourcing para filmar obra obscura da banda Kiss

O britânico Seb Hunter vem coletando doações para financiar um longa metragem baseado no álbum conceitual (Music From) The Elder, da banda americana Kiss.

O álbum lançado em 1981 foi considerado um fracasso comercial e os planos originais de realização de uma turnê promocional foram abandonados, assim como os de transformar a história em filme.

À época de seu lançamento, (Music From) The Elder foi considerado ambicioso musicalmente e de narrativa pouco compreensível.

Mas agora o aspirante a diretor pretende usar música apenas para fornecer a "aura", tendo criado uma história apocalíptica.

"Será uma mistura de A Estrada com 28 Dias Depois e Excalibur", diz ele que ainda escreve o roteiro e pretende finalizar a produção por meio de crowdsourcing, ou esforços coletivos na internet.

O projeto, iniciado em novembro, ainda não tem a aprovação do grupo.

Hunter, entretanto, afirmou ao jornal britânico The Guardian ter planos para que um dos líderes do Kiss, o baixista Gene Simmons "represente o papel do arquivilão Blackwell".

Humor

O britânico já publicou três livros, ainda sem previsão de lançamento no Brasil. Em Hell Bent for Leather o narrador lembra de sua juventude em um cenário de Glam rock na Inglaterra.

Com Rock Me Amadeus, o narrador, um rockeiro assumido, embarca em uma viagem a países europeus para "entender" a música clássica.

Já How to be Good (ou Como ser Bom, em tradução livre) conta suas aventuras, repletas de situações hilárias, após inscrever-se por dois anos em diversos serviços comunitários.

Aliás, o humor é característica de seus textos. Na semana passada, metade das visitas ao blog do projeto vieram de fãs brasileiros, segundo Hunter.

O autor resolveu publicar um post em português para agradecer a presença e, mesmo escrevendo com vários erros, ele se arrisca a brincadeiras como "eu particularmente gostei do Interlagos Grand Prix em 2008, quando, na última volta, Lewis Hamilton da Grã-Bretanha arrebatou o campeonato mundial de debaixo do nariz de piloto brasileiro Felipe Massa".

"Eu imagino que você, provavelmente, gostei desse momento um pouco menos do que eu. Sinto muito sobre isso. (O que é o problema com Hamilton e Massa no momento, porém, não é? Por que eles continuam bater um no outro? Eles são como crianças!)."