Britânico faz música a partir de conversas que escuta em Londres

Nigel Parkes, que trabalha numa entidade beneficente, disse que seu bizarro projeto musical surgiu de uma conversa que ele teve num trem com alguns jovens que não sabiam quem é Bob Dylan, herói de Parkes.

Na manhã seguinte, ele escreveu alguns versos sobre essa conversa, e voltou a encontrar por acaso uma moça que estava no grupo de jovens. Ela gostou tanto dos versos que convenceu um amigo a acompanhá-los com uma melodia. Com a música gravada, ela entregou o resultado a Parkes, de 56 anos, junto com um convite para ir à agência de publicidade Mother.

A Mother pediu ao inglês que passasse a Olimpíada andando de metrô, ônibus e trens e entregasse diariamente até as 12h uma letra de música para ser gravada em estúdio. O resultado - como rap, reggae, dub-step e outros gêneros - pode ser ouvido no site www.listenwithnigel.com.

"A certa altura eu disse a eles: 'Cadê as câmeras? Vocês estão tirando sarro? Isso é uma piada?'", contou Parkes à Reuters por telefone, da estação de metrô Goldhawk Road.