Britânico garimpa ouro para aliança em rio em que conheceu a noiva

Um homem britânico passou um ano garimpando ouro em um rio na região das Terras Altas escocesas, para fazer uma aliança para sua noiva.

George Maciver, de 53 anos, voltou à região montanhosa onde ele e sua noiva, Tina Lear, se conheceram há dois anos, para conseguir a matéria-prima do anel.

Na época em que se conheceram, os dois garimparam ouro no mesmo rio durante uma excursão em grupo.

Três vezes por semana, durante um ano, Maciver fazia uma trilha de duas horas, para chegar até o local, que já foi famoso pelo garimpo.

No total, foram 156 viagens até que ele conseguisse 6 gramas de ouro. Após o processo de derretimento, a aliança ficou com 4 gramas.

Paixão pelo garimpo

Tina Lear, de 31 anos, disse que o gesto de Maciver "simboliza o nosso relacionamento perfeitamente".

"Nós temos interesses parecidos e nos unimos mais por causa de nossa paixão pelo garimpo de ouro."

"Eu soube, assim que vi a aliança, que era ouro da Escócia", disse a mulher.

Maciver, que é escritor e fotógrafo, diz que o esforço das caminhadas até o rio - em que carregava uma mochila de 30 quilos em equipamento de garimpo - valeu a pena.

"Eu comecei a garimpar para me manter em forma, mas depois da primeira vez, me apaixonei tanto que se tornou quase um vício", disse.

Ele disse ainda que sua noiva chegou a ajudá-lo em algumas das viagens, sem saber que o ouro encontrado seria usado em sua aliança.

O casal ainda não definiu a data do casamento, mas decidiram fazer as alianças para a cerimônia também com o ouro que garimparem.

"Estou ficando melhor com o tempo. Posso encontrar os melhores lugares para garimpar, o que torna o processo mais rápido."

"Espero conseguir fazer a aliança do casamento em alguns meses, ao invés do ano que levei para a de noivado", diz.

A região das Highlands (Terras Altas) escocesas ficou famosa nos anos 1800, depois que uma pepita de ouro foi encontrada na área.

Em 1869, havia cerca de 600 garimpeiros de todo o mundo na região, tentando encontrar o metal.