Britânico invade pub com motosserra

Um britânico de 24 anos foi sentenciado a três anos de prisão por ter invadido um pub com uma motosserra ameaçando clientes e funcionários do estabelecimento.

Dean Dinnen invadiu o pub em Hull, nordeste da Inglaterra, em agosto do ano passado, depois de ter sido expulso do local por fumar no interior do bar.

Os clientes do pub conseguiram expulsar Dinnen atirando barris e outros objetos pesados contra ele, mas o britânico ainda ameaçou outras pessoas na saída.

Dinnen foi dominado por um grupo de clientes do pub. Um destes clientes teve ferimentos graves nos braços.