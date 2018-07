Britânico Jenson Button, da McLaren, vence GP chuvoso na Hungria Jenson Button, da McLaren, celebrou sua corrida de número 200 na Fórmula 1 com uma vitória no Grande Prêmio da Hungria no domingo. A emocionante corrida foi decidida pelas escolhas de pneus nas pistas escorregadias em meio à chuva.