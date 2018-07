Britânico morre em salto de paraquedas na Espanha

O britânico Richard Taylor, de 34 anos, morreu na terça-feira em um salto de paraquedas na Espanha, depois que seu equipamento não abriu.

Taylor participava de um curso de uma semana para iniciantes na Escola Aire libre, perto de Madri, e estava no quinto de uma série de sete saltos quando ocorreu o acidente.

A polícia está investigando as possíveis causas e, segundo a imprensa britânica, trabalha com a hipótese de que Taylor possa ter entrado em choque, logo depois de saltar do avião a quatro mil metros de altura.

Segundo um porta-voz da escola, o britânico teria enrolado todo o corpo, ficando em posição fetal cerca de um minuto depois de ter saltado e antes de abrir seu paraquedas.

O porta-voz também disse que o instrutor que voava ao lado de Taylor fez sinais para que ele abrisse o paraquedas, mas o britânico não teria respondido.

"R.T. e seu instrutor, também britânico, saltaram juntos de quatro mil metros de altura, realizando todos os exercícios previstos para este salto", diz um comunicado da escola.

"Na altura estabelecida para abrir o paraquedas, o acidentado não fez nenhuma tentativa de abri-lo e passou para uma posição de voo invertido, caindo em parafuso e se afastando muito rapidamente de seu instrutor."

De acordo com o porta-voz, é impossível para o instrutor ajudar alguém nesta posição.

Segundo paraquedas

A escola afirma que Taylor realizou todo o treinamento teórico e prático em terra satisfatoriamente, incluindo os exercícios sobre como reagir em casos de perda de estabilidade.

O comunicado da escola diz que o britânico não chegou a tentar abrir o paraquedas de emergência, que foi acionado por um dispositivo de segurança.

Mas o segundo paraquedas não abriu de maneira apropriada porque as cordas teriam se enrolado no braço do britânico.

Um porta-voz da polícia disse que o britânico teria caído no solo como um "peso de chumbo".

Quando os médicos chegaram ao local, Taylor foi pronunciado morto. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.