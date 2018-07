Britânico 'pega onda em enchente'

Um instrutor de bodyboard em piscinas de onda praticou uma espécie de esqui aquático sobre a prancha em uma rua alagada no norte da Inglaterra.

Oli Barrett foi filmado sendo rebocado por um carro em uma rua de Castleford, na região de West Yorkshire.

Barrett descreveu a experiência como "um pouco surreal".

"Éramos quatro, estávamos surfando na piscina e pensamos em fazer alguma coisa diferente", afirmou.

Ele conta que um amigo prendeu a corda no carro e saiu dirigindo pelas ruas inundadas por dois dias de chuvas fortes.

"Alguns motoristas passaram por nós e fizeram o sinal de legal com a mão", afirmou.

Um porta-voz do Corpo de Bombeiros de West Yorkshire disse acreditar que a rua estava fechada por causa da enchente.

Um porta-voz do Corpo de Bombeiros de West Yorkshire disse acreditar que a rua estava fechada por causa da enchente.

Ele afirmou que as imagens são uma "advertência para que as pessoas observem as instruções de segurança em dias de inundações".