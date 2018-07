Britânico preso em sofá 'sobrevive' com goles de uísque

Um homem que ficou preso debaixo do sofá de sua casa durante dois dias diz que sobreviveu bebendo uísque de uma garrafa que caiu perto de onde ele estava. O britânico Joe Galliott, de 65 anos, conta que ficou desorientado durante uma queda de energia em sua casa e acabou caindo no sofá, que virou por cima dele. "O sofá virou por cima de mim e me prendeu como a um rato em uma ratoeira", disse Galliott à BBC. Como tem problemas de coluna, Galliott não conseguiu mover o sofá e ficou preso por 60 horas, até que um vizinho conseguiu ver a cena pela janela. Segundo Galliott, uma garrafa de uísque caída perto de onde ele estava o manteve são e salvo durante o período em que ficou preso sob o sofá. "Eu tomei um gole (de uísque) e pensei: 'até que isso não é tão ruim'", disse. Vizinho Depois de horas sem comida ou água, Galliott afirma que começou a ficar preocupado. "Parecia interminável, você pensa que vai ficar lá para sempre", afirmou. Galliott foi salvo quando um vizinho, preocupado porque as cortinas da casa estavam fechadas há dois dias, resolveu espiar por uma fresta. Depois de resgatado, o britânico passou cinco dias se recuperando em um hospital. De volta a sua casa, Galliott diz que vai passar a manter uma garrafa de uísque sempre por perto, "por precaução". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.