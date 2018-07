Britânico procura emprego com anúncio rabiscado em Porsche

Um britânico usou uma caneta hidrográfica preta para escrever um anúncio de emprego em seu Porsche branco avaliado em 40 mil libras (cerca de R$ 130 mil). Andrew Blair, da cidade de Bristol, foi demitido de seu emprego de gerente de construção em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e teve a idéia de se colocar à disposição por meio de um anúncio em seu próprio carro. O britânico, de 28 anos, escreveu seu nome, o nome de seu cargo e detalhes para os possíveis empregadores entrarem em contato na parte traseira de seu Porsche Boxter. "No final das contas, se eu não tenho um emprego, não posso pagar pelo carro", disse. "É simples assim." "Inicialmente, estávamos em uma bolha aqui em Dubai, pensando que éramos imunes à crise de crédito e sendo bem arrogantes a respeito", acrescentou Blair, que se mudou para Dubai há dois anos. Blair afirmou que uma nova pintura para esconder o anúncio de emprego na traseira do Porsche deve custar entre 400 e 500 libras (entre R$ 1,3 mil e R$ 1,6 mil). Mas ele não se arrepende do que fez. "São tempos difíceis, então, às vezes, é preciso um novo método", afirmou. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.