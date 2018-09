Britânico que matou menino de dois anos quando era criança volta à prisão

Um dos assassinos num dos casos mais polêmicos da Grã-Bretanha, Jon Venables, que, aos dez anos, matou um menino de dois, foi acusado de um novo crime: posse e distribuição de imagens com pornografia infantil.

Venables e o outro condenado à prisão perpétua pelo crime, Robert Thompson, foram libertados em 2001, depois de cumprir pena de oito anos pelo assassinato, em 1993, de James Bulger.

O menino foi morto com chutes, pedras e golpes com uma barra de ferro, depois de atraído pela dupla para fora de um shopping center.

Em fevereiro, Venables, agora com 27 anos, voltou à prisão por supostamente infringir as regras de sua liberdade convencional. Na ocasião, não foram revelados detalhes sobre as acusações, com a justificativa de garantir a realização de um julgamento justo.

Agora, porém, foi revelada a informação de que Venables teria baixado na internet 57 imagens pornográficas de crianças, nos doze meses anteriores a sua segunda prisão. Teria também distribuído sete imagens pela web.

O processo, ainda em fase inicial, volta ao tribunal neste dia 23. Na ocasião, Venables poderá admitir ou não a veracidade das acusações.

Se alegar inocência, irá a julgamento com seu novo nome, de forma a esconder sua identidade do júri. Se Venables admitir a culpa, o caso pode terminar rapidamente com uma nova sentença.

Para preservar sua identidade, a imprensa é proibida de revelar informações que possam ajudar na identificação de Venables.

Liberdade condicional

Depois do assassinato que chocou o país, Venables e Thompson cumpriram pena em instituições separadas antes de ser libertados, em 2001.

Criminosos condenados à prisão perpétua na Grã-Bretanha correm o risco, pelo resto da vida, de voltar à prisão, caso ganhem direito à liberdade condicional.

Em casos assim, o criminoso pode ser mandado de volta a prisão em três circunstâncias - se cometer um crime, se ele se comportar de modo que provoque suspeitas de que está prestes a cometer um crime ou se violar as regras da condicional.

Segundo as condições impostas na concessão da condicional, os dois assassinos de James Bulger foram proibidos de voltar a se encontrar pelo resto da vida. Também não podem regressar à região do crime - a não ser com autorização prévia, em ocasiões específicas.