Britânico que sobreviveu a avalanche ganha na loteria

Um britânico que sobreviveu a uma avalanche 11 anos atrás ganhou quase oito milhões de libras (cerca de R$ 25 milhões) na loteria, depois que seu pai comprou um bilhete premiado a caminho da padaria.

Ted Newton comprava bilhetes de loteria para toda a família semanalmente, aos sábados, mas desta vez, decidiu tentar a sorte numa quarta-feira, à caminho da padaria, quando soube que havia um prêmio acumulado.

Ele e a mulher vão dividir o prêmio com os três filhos, entre eles Stephen, que há 11 anos sobreviveu a uma avalanche, quando escalava uma montanha com a namorada e um instrutor.

Stephen participava de um curso nas montanhas escocesas em dezembro de 1998 sobre como lidar com situações de perigo durante o inverno.

O grupo foi surpreendido por uma nevasca e acabou coberto por uma camada compacta de neve de mais de um metro de espessura.

Stephen conseguiu abrir espço na neve, depois de ter ficado preso durante quinze horas. Quatro integrantes do grupo morreram no acidente.

Bilhete vencedor

Newton disse que ao conferir o resultado na quinta-feira imaginou que a família tivesse "ganhado alguma coisa", pois um dos bilhetes que comprou tinha todos os números anunciados no sorteio.

A família comemorou o prêmio pedindo comida chinesa, depois de fazer uma vaquinha para pagar a conta.

O empreiteiro aposentado Ted Newton, que foi demitido de seu último emprego, contou que tinha saído para comprar pão quando decidiu apostar na sorte.

"Tem uma padaria aqui perto, e eu passei por um mercadinho. Eu tinha visto em algum lugar que o prêmio estava acumulado, então, comprei cinco bilhetes já preenchidos", disse ele.

"Nem pensei no assunto depois disso. Botei os bilhetes no bolso e esqueci."

"Na quinta de manhã, eu estava sentado, Marilyn (sua esposa) estava na cozinha preparando alguma coisa. Eu decidi checar os números."

"Quando chequei, vi que tínhamos todos os números menos o último, de bônus. Achei que a gente provavelmente tinha ganhado uns trocados."

Casa de campo

Marilyn Newton disse que não acreditou quando soube que eles tinham ganhado 7.985.672 libras e pensou que fosse brincadeira.

"Não acreditei que a gente tinha ganhado essa quantidade de dinheiro", disse ela.

Sempre sonhei em entrar numa loja e dizer: 'quero isso', sem ter que olhar o preço."

"No domingo, fui a uma loja e comprei esta roupa."

"É fantástico não ter que se preocupar mais com as crianças ou com nossos netos. Eles estão seguros e isso é o principal para a gente. Eles são nossa vida", disse ela.

Os três filhos do casal já têm mais de 30 anos de idade.

O casal, que costuma viajar de trailer, disse que não planeja mudar de casa, mas está pensando em comprar uma casa de campo.

Ted Newton também quer marcar uma viagem para conhecer o fenômeno chamado Luzes do Norte, o equivalente à Aurora Boreal no hemisfério norte.